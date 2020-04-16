SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta Karius gidiyor iddiası

Beşiktaş'ta Karius gidiyor iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.04.2020 12:17 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta sözleşmesini tek taraflı feshettiği yönünde haberler çıkan Dorukhan Toköz'ün, sözleşmesinde tek taraflı fesih hakkı olmadığı ve takımda kalacağı öğrenilirken, Alman file bekçisi Loris Karius, önümüzdeki günlerde Tükiye'den ayrılacak.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini tek taraflı feshettiği iddia edilirken, yönetim bunu yalanladı. Siyah-beyazlı idareciler genç oyuncunun takımda kalacağını açıklarken, kulübü FIFA'ya şikayet eden Loris Karius'un ise önümüzdeki günlerde ayrılacağını ifade etti. Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinde tek taraflı fesih hakkının bulunmadığı belirtildi.

733

Bonservisi Liverpool'da bulunan Alman file bekçisiyle önümüzdeki sezon yola devam etmeyeceğini geçtiğimiz aylarda açıklayan Beşiktaşlı idareciler, Karius'un son yaşanan gelişmelerden sonra önümüzdeki günlerde Türkiye'den ayrılacağını ifade etti. Alman file bekçisinin 15 gün içinde Türkiye'den ayrılarak ülkesine dönmesi bekleniyor.

(İHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...
Beşiktaş'ta iki isim ayrıldı!Beşiktaş'ta iki isim ayrıldı!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Dorukhan Toköz Loris Karius

En Çok Okunan Haberler

11 belediye başkanından ortak 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!

11 belediye başkanından ortak 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 3 ay uzatıldı

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 3 ay uzatıldı

Transferi resmen duyurdular

Transferi resmen duyurdular

Daçka'da yıldız isimle yollar ayrıldı

Daçka'da yıldız isimle yollar ayrıldı

Yıldız futbolcudan Erol Bulut ve F.Bahçe itirafı

Yıldız futbolcudan Erol Bulut ve F.Bahçe itirafı

Beşiktaş'ta Karius gidiyor iddiası

Beşiktaş'ta Karius gidiyor iddiası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Galatasaray istedi Beşiktaş transfer ediyor!

Galatasaray istedi Beşiktaş transfer ediyor!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Beşiktaş, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı! İşte o isim...

Beşiktaş, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı! İşte o isim...

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 3 yorum
hiç vakit kaybetmesin işimize gelir
kaleci olacagina gitsin manken olsun daha basirili olur
Biletini bile biz alırız.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş: Dorukhan Toköz'ün ayrıldığı haberleri doğru değil

Beşiktaş'tan resmi ayrılık açıklaması

Beşiktaş, Baba Hakkı'yı andı

Beşiktaş, Baba Hakkı'yı andı

Beşiktaş'ta Karius gidiyor iddiası

Beşiktaş'ta Karius gidiyor iddiası

Beşiktaş'ta Boateng ve Lens Türkiye'den ayrıldı

Beşiktaş'ta iki isim ayrıldı!

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Karius'tan olay itiraf

Karius: Ölüm tehditleri aldım

Utku Yuvakuran: Evde otururken Beşiktaş'a transferimi öğrendim

'Evde otururken transferimi öğredim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.