Beşiktaş'ta Loris Karius sözleşmesini tek taraflı feshetti

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın ‘gelecek sezon bizimle olmayacak’ dediği kaleci Loris Karius, Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. (A Spor)
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