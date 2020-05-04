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Beşiktaş'ta Loris Karius sözleşmesini tek taraflı feshetti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.05.2020 14:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın ‘gelecek sezon bizimle olmayacak’ dediği kaleci Loris Karius, Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. (A Spor)

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