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Beşiktaş'ta moral bozan sakatlık! Yıldız isim en az 1 ay yok

Beşiktaş'ta Crystal Palace karşılaşmasında yaşanan Fabio Miretti sakatlığı, siyah-beyazlıların orta saha rotasyonunu etkiledi. Futbolcunun tedavisine başlanırken oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı da açıklandı.

Beşiktaş'ta moral bozan sakatlık! Yıldız isim en az 1 ay yok
Burak Kavuncu
Fabio Miretti

Fabio Miretti

İTA İtalya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, Crystal Palace maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fabio Miretti'nin sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN FABİO MİRETTİ'NİN SAKATLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Beşiktaş ta moral bozan sakatlık! Yıldız isim en az 1 ay yok 1

Siyah-beyazlı kulüp, Crystal Palace maçının ilk yarısında omzunun üzerine düşerek sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Fabio Miretti'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Futbol A Takımımızın dün akşam Crystal Palace ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında omzu üzerine düşerek yaralanan ve müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Fabio Miretti'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.”

BEŞİKTAŞ'IN ORTA SAHA ROTASYONUNDA EKSİKLER ARTTI

Beşiktaş ta moral bozan sakatlık! Yıldız isim en az 1 ay yok 2

Fabio Miretti'nin sakatlığı, Beşiktaş'ın orta saha seçeneklerini de daralttı. Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü'nün de sakatlığı bulunurken, Miretti'nin 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'ın orta saha rotasyonunda Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Yılmaz ve Junior Olaitan görev alabilecek isimler arasında yer alırken, Orkun Kökçü ve Fabio Miretti sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Crystal Palace Sakatlık beşiktaş
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