Beşiktaş'ta Nkoudou, Lens ve Diaby'nin açıklamaları

Beşiktaş'ın Denizlispor'u 5-1 yendiği maçın ardından yıldız isimler yayıncı kuruluşa konuştu.
Denizlispor karşısında takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden Lens, "Geçen hafta aldığımız sonuçtan sonra bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Maça iyi başladık, sonra kötü devam ettik ancak ikinci yarıya harika başladık. Farkı yakalayınca da hepimiz daha da rahatladık ve böyle bir sonuç ortaya çıktı" dedi.
Maçı kazanmak zorunda olduklarının altını çizen Lens, "Maça erken bir golle başlamak istiyorduk, istediğimiz de oldu. Takım olarak çok iyi mücadele ettik ve yüksek seviyede konsantre durumdayık" şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ın Denizlispor'u 5-1 yendiği maçta bir gol atan Kevin N'Koudou maçın ardından açıklamalar yaptı.
Attığı enfes golü de anlatan Kevin N'Koudou, Denizlispor karşısında çok iyi mücadele ettik, takım olarak oynarsak kazanacağımıza emindik. Kazanmak zorundayık, geçen hafta çok kötü şekilde kaybettik. Kolay olmayacağını biliyorduk ama başardık. Attığım gol için ise antrenmanlarda bitiricilik konusuna çok çalışıyorum ve attığım gol de bunun bir sonucu elhamdülillah" dedi.
Ligin kalan haftalarında da seri galibiyetler alabileceklerinin altını çizen Kevin N'Koudou, "Çok ciddi bir ara oldu, evde kalmak zorundaydık ve bir anda %100'e çıkmak kolay olmuyor. Ligin kalan bölümünde seri yapabiliriz" şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor'u 5-1 yendiği maçın ardından siyah-beyazlıların son golünü atan Abdoulay Diaby açıklamalarda bulundu.
Galibiyeti değerlendiren Diaby "Takımda herkes iyi oynadı. Rakip kim olursa olsun deplasmanda 5 golle kazanmak her zaman iyidir ve sıra dışıdır." dedi.
Siyah-beyazlı takımın hücum oyuncusu "Sergen Hoca, ofansif oyuncuydu. Yaratıcı oyuncuları, hücumda katkı yapanları seven bir hoca. Bizden her zaman hücum etmemizi istiyor. Bizlere katkısı var." diyerek sözlerini noktaladı.
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