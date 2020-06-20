Beşiktaş'ta Nkoudou, Lens ve Diaby'nin açıklamaları

Beşiktaş'ın Denizlispor'u 5-1 yendiği maçın ardından yıldız isimler yayıncı kuruluşa konuştu.

LENS: HARİKA BAŞLADIK

Denizlispor karşısında takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden Lens, "Geçen hafta aldığımız sonuçtan sonra bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Maça iyi başladık, sonra kötü devam ettik ancak ikinci yarıya harika başladık. Farkı yakalayınca da hepimiz daha da rahatladık ve böyle bir sonuç ortaya çıktı" dedi.

Maçı kazanmak zorunda olduklarının altını çizen Lens, "Maça erken bir golle başlamak istiyorduk, istediğimiz de oldu. Takım olarak çok iyi mücadele ettik ve yüksek seviyede konsantre durumdayık" şeklinde konuştu.

N'KOUDOU: KAZANMAK ZORUNDAYDIK

Beşiktaş'ın Denizlispor'u 5-1 yendiği maçta bir gol atan Kevin N'Koudou maçın ardından açıklamalar yaptı.

Attığı enfes golü de anlatan Kevin N'Koudou, Denizlispor karşısında çok iyi mücadele ettik, takım olarak oynarsak kazanacağımıza emindik. Kazanmak zorundayık, geçen hafta çok kötü şekilde kaybettik. Kolay olmayacağını biliyorduk ama başardık. Attığım gol için ise antrenmanlarda bitiricilik konusuna çok çalışıyorum ve attığım gol de bunun bir sonucu elhamdülillah" dedi.