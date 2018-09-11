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Beşiktaş'ta Ryan Babel yeni sözleşme imzalıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.09.2018 07:48 | Son Güncelleme

Pazar günü yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak girecek olan Fikret Orman’ın, yenilenen yönetimiyle ilk hamlesini Ryan Babel için yapacağı öğrenildi. Başkan’ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı oyuncunun kontratını 2+1 yıllığına uzatacağı bildirildi.

Beşiktaş'ta Ryan Babel yeni sözleşme imzalıyor

Beşiktaş'ta hafta sonunda gerçekleştirilecek Başkanlık seçimine tek aday olarak girecek olan mevcut Başkan Fikret Orman, yeni yönetimiyle atacağı ilk adımı belirledi. Orman’ın, transfer sezonu süresince takımda kalıp kalmayacağı uzun süre belirsizliğini koruyan ve Brezilya Serie A temsilcisi Flamengo’nun son anda kapısından dönen Ryan Babel’in sözleşme konusuna nokta koyacağı belirtildi.

Başkan’ın, kulüple kontratı sezon sonunda bitecek olan deneyimli kanat oyuncusunun menaceriyle gelecek hafta bir görüşme gerçekleştireceği ve 31 yaşındaki futbolcuya 2+1 yıllık yeni sözleşme önereceği öğrenildi.

Başkanın hedefi belli!

Kara Kartal’da geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Ryan Babel, yeni dönemde istikrarsız bir görüntü ortaya koymuştu. Yıldız futbolcunun bu performansının, sözleşmesinin yenilenmemesinden kaynaklandığı iddia edilmişti. Başkan Orman’ın, yeni sözleşme hamlesiyle oyuncusunun kafasını sadece futbola odaklamasını sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

(FANATİK)

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş ryan babel fikret orman

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