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Beşiktaş'ta Salah transferi tamam! İmza öncesi reklam sürprizi

Beşiktaş'ın transferinde mutlu sona ulaştığı öne sürülen Mohamed Salah'ın kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor. Mısırlı yıldızın Türkiye'ye gelir gelmez ses getirecek özel bir reklam projesinde yer alacağı iddiası da gündeme damga vurdu.

Beşiktaş'ta Salah transferi tamam! İmza öncesi reklam sürprizi
Burak Kavuncu

Transfer döneminin en dikkat çeken hamlesine imza atmaya hazırlanan Beşiktaş, Mohamed Salah transferinde sona geldi. Siyah-beyazlı yönetimin, dünyaca ünlü yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşma sağladığı ve resmi imzaların pazar ya da pazartesi günü atılmasının planlandığı öne sürüldü.

REKLAM SÜRPRİZİ

Beşiktaş ta Salah transferi tamam! İmza öncesi reklam sürprizi 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, Salah'ın Türkiye'ye gelir gelmez yer alacağı proje yalnızca futbol gündemini değil, reklam dünyasını da hareketlendirecek. İddiaya göre Mısırlı yıldız, sıradan bir tanıtım filmi yerine geniş yankı uyandıracak özel bir reklam kampanyasında kamera karşısına geçecek.

KARTAL'DAN YILDIZ OPERASYONU

Beşiktaş ta Salah transferi tamam! İmza öncesi reklam sürprizi 2

Leandro Trossard, Kassoum Outtara, Alexander Nübel, Salih Özcan, Doğan Alemdar ve İlhan Fakılı'nı kadrosuna katan Beşiktaş, Mohamed Salah transferini de tamamlayarak yaz döneminin en ses getiren kadrolarından birini kurmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Salah'ın imzasıyla birlikte hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da büyük ses getirecek bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

MALİ DETAYLAR NETLEŞTİ

Beşiktaş ta Salah transferi tamam! İmza öncesi reklam sürprizi 3

Transfer paketinin mali detayları da netleşmeye başladı. Anlaşmaya göre yıldız futbolcu, yıllık yaklaşık 10 milyon euro garanti ücret kazanacak. Sözleşmede ayrıca performansa bağlı maddeler de yer alırken, oyuncunun göstereceği performansa göre 2 milyon euroya kadar ek bonus elde edebileceği öğrenildi. Böylece toplam yıllık kazancın 12 milyon euro seviyesine ulaşabileceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer beşiktaş mohamed salah
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