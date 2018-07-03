Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Kim Young-Gwon istedi

Tecrübeli teknik adam yüksek maliyeti olan Vida'nın da Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans sonrasında satılma ihtimalinin yükselmesi üzerine yeni bir stoper arayışına daha girdi.

Stoper arayışları tüm hızıyla sürüyor

1 / 4 Mitrovic'in boşluğunu Ersan Gülüm'le doldurmaya hazır olan Güneş, Vida giderse de üst düzey sol ayaklı bir stoper alınması için raporunu verdi.

2 / 4 Güneş'in aklındaki ilk isim Çin ekibi Guangzhou'da forma giyen Güney Kore Milli Takımı'nın sol beki, stoper ve ön liberosu olan Kim Young-Gwon.

3 / 4 Üç farklı mevkiide de forma giyebilen 28 yaşındaki oyuncu için henüz resmi bir hamle yapılmadı.