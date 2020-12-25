Beşiktaş'ta Sivasspor mesaisi başladı

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, sahada rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. Pas, 5’e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Gökhan Töre, sahada bireysel çalışmalarına devam etti. Siyah beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı çalışmayla devam edecek.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: DHA

