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Beşiktaş'ta süpriz aday! Resmen açıklandı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
25.04.2025 07:48
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Beşiktaş'ta Mayıs ayında gerçekleşecek olağan genel kurul için listeler bugün teslim edilecek. Disiplin Kuruluna ise süpriz bir isim aday oldu.

Beşiktaş'ta süpriz aday! Resmen açıklandı

Beşiktaş'ta seçimli olağan genel kurul toplantısı 11 Mayıs Pazar günü yapılacak.

DİSİPLİN KURULUNA ADAY

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Beşiktaş camiasının önde gelen isimlerinden Av. Devrim Alparslan, Disiplin Kuruluna aday oldu. Listesinde, Beşiktaş taraftarlar derneklerinin organizasyonlarında öne çıkan AV. Melik Döngelci'de yer alıyor.

MELİK DÖNGELCİ KİMDİR?

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N.Melik Döngelci, 1987 yılında Denizli'de doğmuştur. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Konre Üyesi'dir. Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneği'nin kurucu üyesi ve 8 yıldır başkanıdır. Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Üyesi'dir. Arnavutköy Kaymakamlığı İnsan Hakları Komisyonu'nda geçmişte başkan vekilliği yapmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
spor Süper Lig beşiktaş futbol
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