Beşiktaş'ta süpriz aday! Resmen açıklandı

Beşiktaş'ta seçimli olağan genel kurul toplantısı 11 Mayıs Pazar günü yapılacak.
Beşiktaş camiasının önde gelen isimlerinden Av. Devrim Alparslan, Disiplin Kuruluna aday oldu. Listesinde, Beşiktaş taraftarlar derneklerinin organizasyonlarında öne çıkan AV. Melik Döngelci'de yer alıyor.
N.Melik Döngelci, 1987 yılında Denizli'de doğmuştur. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Konre Üyesi'dir. Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneği'nin kurucu üyesi ve 8 yıldır başkanıdır. Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Üyesi'dir. Arnavutköy Kaymakamlığı İnsan Hakları Komisyonu'nda geçmişte başkan vekilliği yapmıştır.
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