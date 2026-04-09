Beşiktaş'ta tarihi operasyon! Tam 23 isim gönderiliyor

Beşiktaş’ta sezon sonu büyük operasyon kapıda. Sergen Yalçın’ın raporuyla 23 futbolcuyla yollar ayrılacak, yazın yeni dönem başlayacak.

Beşiktaş'ta tarihi operasyon! Tam 23 isim gönderiliyor
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş’ta sezon sonunda geniş çaplı bir kadro operasyonu gündemde. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda siyah-beyazlı yönetimin birçok oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Yeni sezon öncesi daha güçlü ve dengeli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş’ta köklü değişim planı masada. İddiaya göre teknik heyetin değerlendirmesi sonrası tam 23 futbolcu için ayrılık kararı alındı. Yönetimin, sezonun tamamlanmasının ardından bu liste doğrultusunda somut adımlar atması bekleniyor.

TAM 23 FUTBOLCU

İlk etapta mevcut kadrodan ayrılması planlanan futbolcular arasında Devis Vásquez, Djaló, Gökhan Sazdağı, Milot Rashica, Wilfred Ndidi, Václav Černý, Salih Uçan, Taylan Bulut, Cengiz Ünder, El Bilal Touré ve Jota Silva yer alıyor.

O İSİMLERİ DE İSTEMİYOR

Beşiktaş yönetiminin yalnızca mevcut kadroyla değil, sezon sonunda takıma geri dönecek isimlerle ilgili de net bir karar aldığı belirtiliyor. Kiralık sözleşmeleri bitecek olan Al-Musrati, Ernest Muçi, Amir Hadžiahmetović, Jean Onana, João Mário, Tayyip Talha Sanuç, Can Keleş, Ricardo, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi, Fahri Ay ve Arda Kılıç için de yeni sezon planlamasında yer olmadığı ifade ediliyor.

Trump durmuyor: 'Ordu, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor'

Lunaparktaki 'sıfır yer çekimi' aletinden düşerek öldü

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yeni gözaltılar var! Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal, Norm Ender, Burak Deniz....

APP plakalara izin çıktı; multimedya, ses sistemi, cam filmi...

Sağlıkta yeni dönem: Aile hekimliği ile ilgili önemli değişiklik

