Beşiktaş'ta tarihi operasyon! Tam 23 isim gönderiliyor

Beşiktaş’ta sezon sonunda geniş çaplı bir kadro operasyonu gündemde. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda siyah-beyazlı yönetimin birçok oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Yeni sezon öncesi daha güçlü ve dengeli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş’ta köklü değişim planı masada. İddiaya göre teknik heyetin değerlendirmesi sonrası tam 23 futbolcu için ayrılık kararı alındı. Yönetimin, sezonun tamamlanmasının ardından bu liste doğrultusunda somut adımlar atması bekleniyor.

TAM 23 FUTBOLCU

İlk etapta mevcut kadrodan ayrılması planlanan futbolcular arasında Devis Vásquez, Djaló, Gökhan Sazdağı, Milot Rashica, Wilfred Ndidi, Václav Černý, Salih Uçan, Taylan Bulut, Cengiz Ünder, El Bilal Touré ve Jota Silva yer alıyor.

O İSİMLERİ DE İSTEMİYOR

Beşiktaş yönetiminin yalnızca mevcut kadroyla değil, sezon sonunda takıma geri dönecek isimlerle ilgili de net bir karar aldığı belirtiliyor. Kiralık sözleşmeleri bitecek olan Al-Musrati, Ernest Muçi, Amir Hadžiahmetović, Jean Onana, João Mário, Tayyip Talha Sanuç, Can Keleş, Ricardo, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi, Fahri Ay ve Arda Kılıç için de yeni sezon planlamasında yer olmadığı ifade ediliyor.