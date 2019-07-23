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Beşiktaş'tan ayrılan Adriano Athletico Paranaense ile sözleşme imzaladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.07.2019 08:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona eren Brezilyalı sol bek Adriano'nun yeni takımı belli oldu. Tecrübeli yıldız Adriano, ülkesine geri döndü ve yeni takımı ile 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Adriano'nun yeni takımı resmen açıklandı.

Brezilya ekiibi Athletico Paranaense, 34 yaşındaki sol bek ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

2016 yılında Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli sol bek, geçen sezon siyah beyazlı forma ile 29 maça çıkıp 2 asist üretmişti.

ADRIANO'DAN BEŞİKTAŞ TARAFTARINA BÜYÜK ÖVGÜ


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş adriano Athletico Paranaense

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