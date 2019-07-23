Beşiktaş'tan ayrılan Adriano Athletico Paranaense ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Adriano'nun yeni takımı resmen açıklandı.
Brezilya ekiibi Athletico Paranaense, 34 yaşındaki sol bek ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
2016 yılında Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli sol bek, geçen sezon siyah beyazlı forma ile 29 maça çıkıp 2 asist üretmişti.
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