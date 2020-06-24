SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş'tan ayrılan Caner Erkin, Fenerbahçe ile anlaştı

Beşiktaş'tan ayrılan Caner Erkin, Fenerbahçe ile anlaştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.06.2020 16:24 | Son Güncelleme

31 yaşındaki Caner Erkin, 4 yıl önce ayrıldığı Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanıyor. Menajerinin önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini açıkladığı Caner, sarı- lacivertliler ile prensipte anlaştı.

Fenerbahçe daha sezon bitmeden transfer piyasasında rüzgar gibi esmeye başladı. Mert Hakan Yandaş'ın Cim Bom'un elinden kapmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Caner Erkin transferinde de mutlu sona yakın.31 yaşındaki sol bek, kulübü Beşiktaş ile bitecek olan sözleşmesini uzatma konusunda anlaşma sağlayamadı.

Deneyimli oyuncunun menajeri Batur Altıparmak dün yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda Caner'in Beşiktaş ile devam etmemesine karar verdik" dedi.Emre Belözoğlu'nun yeniden Çubuklu formayla görmeyi çok istediği yıldız futbolcu, sarı- lacivertlilere yeşil ışık yaktı. Tarafların 1 milyon Euro maaş ve imza parası üzerinde 3 senelik sözleşme konusunda el sıkıştıkları öğrenildi.

HASAN ALİ GİDEBİLİR

Sarı-Lacivertliler'de bu sezon kadrodaki tek sol bek Hasan Ali Kaldırım'da. 30 yaşındaki oyuncu sakatlığı yüzünden ligde sadece 12 maçta forma giyebildi. Birçok kez performansı nedeniyle eleştirilen Hasan Ali'nin de sözleşmesi sona eriyor.Milli sol bek, Kasımpaşa maçı sonrası gazetecilere hakkında çıkan haberler nedeniyle isyan ederken, ayrılacağının sinyalini vermişti. Hasan Ali takımda kalmazsa, Caner Erkin'in yanı sıra bir sol bek daha alınacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
Fenerbahçe'den 'Obradovic' geçtiFenerbahçe'den 'Obradovic' geçti
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

5 milyonun üzerinde öğrenciye ulaştırılacak

5 milyonun üzerinde öğrenciye ulaştırılacak

G.Saray'dan ayrılıyor! Terim'in eski takımı...

G.Saray'dan ayrılıyor! Terim'in eski takımı...

Fenerbahçe'yi reddetti!

Fenerbahçe'yi reddetti!

F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya

F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya

Baba oğul güreşçiler koronavirüse yakandı

Baba oğul güreşçiler koronavirüse yakandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Dev maç şifresiz yayınlanacak!

Dev maç şifresiz yayınlanacak!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
CANER SİNİRLERİNİ KONTROL EDEBİLİRSE İYİ BİR SOL BEK...ORTALARI ÇOK İSABETLİ VE HIRSLI BİR OYUNCU..HASANALİ İLE ÇÖKEN FENER SOL KANADINI YENİDEN AYAĞA KALDIRIR..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan ayrılan Caner Erkin, Fenerbahçe ile anlaştı

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!

Vedat Muriqi, Kosovalı ailelere moral verdi

Vedat Muriqi moral verdi

Fenerbahçe'den 'Obradovic' geçti

Fenerbahçe'den 'Obradovic' geçti

Tuncay Şanlı'dan Ali Koç sözleri

Tuncay Şanlı'dan Ali Koç sözleri

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'yi reddetti!

Fenerbahçe'yi reddetti!

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Filip Novak ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Trabzonsporlu yıldız oyuncu ile anlaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.