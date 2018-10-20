Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Ozan Tufan teklifi

Siyah-beyazlı kulübün, Ozan Tufan ile üç sağ bek; Isla, Şener ve Dirar’dan birini istediği ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan Ozan Tufan bombası

1 / 8 Beşiktaş ezeli rakibine bu iki ismin karşılığında ise Tolgay Arslan’ı önerdi.

2 / 8 Ancak bu teklifi sarı-lacivertli yönetim kabul etmedi.

3 / 8 Sonuçsuz kalan bu transfer operasyonunun ardından sezonun başlamasıyla beraber önce Ozan Tufan ardından da Dirar Fenerbahçe’de kadro dışı kaldı.

4 / 8 Bu iki futbolcu için yıllık 5 milyon euro maaş maliyeti bulunan yönetim, devre arasında gelebilecek yeni bir takas ve transfer önerisine sıcak bakıyor.

5 / 8 Bu nedenle siyah-beyazlıların aynı ya da benzer bir teklifle sarı-lacivertli takımın kapısını çalması durumunda bu kez dev takasın gerçekleşme ihtimali çok yüksek olacak.

6 / 8 Fenerbahçe’de Ozan ve Dirar’ın takıma dönmesi çok zor gözüküyor. Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu görevde olduğu sürece bu isimler için olası bir dönüş şansı yok gibi.

7 / 8 Fenerbahçe’de Ozan ve Dirar’ın takıma dönmesi çok zor gözüküyor. Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu görevde olduğu sürece bu isimler için olası bir dönüş şansı yok gibi.