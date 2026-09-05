Beşiktaş'tan Fenerbahçeli Archie Brown'a olay gönderme!

Fenerbahçeli Archie Brown'ın derbi öncesinde Beşiktaş taraftarına yönelik "Kadıköy'e hoş geldiniz" sözleri maçın ardından yeniden gündeme geldi. Beşiktaş'ın Kadıköy'de 2-1 kazandığı derbinin ardından siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, Brown'ın sözlerine gönderme olarak yorumlandı ve kısa sürede gündem oldu.

KADIKÖY'DE KAZANAN BEŞİKTAŞ OLDU

Dev derbide ise Brown'ın sözlerinin aksine gülen taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı.

"WELCOME TO KADIKÖY" SÖZLERİ GÜNDEMDE

Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından Archie Brown'ın derbi öncesinde kullandığı "Kadıköy'e hoş geldiniz" sözleri sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Brown'ın sözlerine gönderme yaparak "Welcome to Kadıköy" ifadelerini esprili paylaşımlarla gündeme taşıdı.