Beşiktaş'tan Fenerbahçeli Archie Brown'a olay gönderme!

Fenerbahçeli Archie Brown'ın derbi öncesinde Beşiktaş taraftarına yönelik "Kadıköy'e hoş geldiniz" sözleri maçın ardından yeniden gündeme geldi. Beşiktaş'ın Kadıköy'de 2-1 kazandığı derbinin ardından siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, Brown'ın sözlerine gönderme olarak yorumlandı ve kısa sürede gündem oldu.
Dev derbide ise Brown'ın sözlerinin aksine gülen taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı.
“wELcoMe tO kaDıkÖy” 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/rnasqv4VGW— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 5, 2026
Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından Archie Brown'ın derbi öncesinde kullandığı "Kadıköy'e hoş geldiniz" sözleri sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Brown'ın sözlerine gönderme yaparak "Welcome to Kadıköy" ifadelerini esprili paylaşımlarla gündeme taşıdı.
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