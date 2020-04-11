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Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme! "UEFA Kupası tesadüf..."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.04.2020 23:40 | Son Güncelleme

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayında Galatasaray'a "UEFA Kupası" üzerinden flaş bir gönderme yaptı.

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlı takımın Instagram hesabındaki canlı yayında konuştu ve ezeli rakipleri Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesinde bulundu.

Galatasaray'un UEFA Kupası'nı almasının tesadüf olduğunu belirten Dalgakıran, "Bir takımımız UEFA Kupası alıyor, sonra sürekli sıfır çekiyor. Başarılar sistem üzerine kurulu değil çünkü. Tamamen denk gelmeyle alakalı başarılar" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM DA "TESADÜF" DEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da, 2006 yılında Galatasaray'ın kazandığı UEFA Kupası için "tesadüf" demiş ve bu sözler uzun süre gündemi meşgul etmişti.

TALISCA TRANSFERİ İÇİN CEVAP

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, taraftarların Talisca transferini istemesiyle ilgili de bir kez daha konuştu ve bütçenin müsait olmadığını vurguladı.

Önümüzdeki yıl bütçenin düşmesi gerektiğini kaydeden yönetici, "Beşiktaş'ın bütçesi 56 milyon liraydı. TFF yeni kurallara göre dedi ki, siz seneye bunu 35 milyon euroya düşüreceksiniz, yoksa küme düşme de dahil, puan silme de dahil, her türlü cezayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Biz 20 milyon daha bütçemizi küçültmek zorundayız. Bir yandan da 3 milyarı geçen bir borcumuz var, bütün gelirlerimiz bankalara gidiyor. 600-700 milyon ödenmesi gereken borç var Temmmuz'a kadar. Durumu daha açık nasıl anlatabiliriz? Biz buradan hep beraber çıkacağız." dedi.

Kendi yıldızlarını yaratmaları gerektiğini de söyleyen Adnan Dalgakıran, "Böylesine zor bir dönemde, artık futbolcu isimlerini bırakacağız, isimleri unutacağız. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu şartlar içinde en mükemmel olanı yapmaya çalışacağız. Dünyada binlerce futbolcu var, birkaç futbolcuyu ezberleyerek onları da lüks yapmamamız lazım, belki o zaman bazı sürprizleri de yapabiliriz. Daha evvelden yıldızlaşmış oyunculara kaynak ayıracak bütçemiz yok. Biz Talisca'dan daha iyi futbolcular niye yetiştirmeyelim? Neden yapamayalım? 85 milyon oyuncunun futbolcu havuzunun yarattığı oyuncu havuzundan çok büyüğünü, 3 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'da yaratıyorsun. Neden? Çünkü sistem. Taraftar bize şunu sormalı. Sen bize Avrupa'da bir oyuncu havuzu yaratabilecek misin? Bununla denetlemeli. Bunun bir de geçiş süreci olacak." diye konuştu.

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