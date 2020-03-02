Beşiktaş'tan Gökhan Gönül için sakatlık açıklaması

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'ın Alanyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Gökhan Gönül'ün durumu hakkında kulüpten resmi açıklama geldi.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yaptıkları açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın A. Alanyaspor ile oynadığı maçta sağ arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Gönül’ün yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilmiştir. Gökhan Gönül’ün tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.