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Beşiktaş'tan Gökhan Gönül için sakatlık açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.03.2020 22:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Alanyaspor maçında sakatlanan Gökhan Gönül'ün sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş'tan Gökhan Gönül için sakatlık açıklaması

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'ın Alanyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Gökhan Gönül'ün durumu hakkında kulüpten resmi açıklama geldi.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yaptıkları açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın A. Alanyaspor ile oynadığı maçta sağ arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Gönül’ün yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilmiştir. Gökhan Gönül’ün tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.


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