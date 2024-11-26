Beşiktaş'tan hem Fenerbahçe'ye hem de Galatasaray'a transfer çalımı geliyor! Oyuncuyla anlaştılar...

Beşiktaş, ligde üst üste aldığı kötü sonuçların ardından kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Devre arasında yapılacak transferlerle taraftarını mutlu etmeyi hedefleyen siyah-beyazlılardan transfer çalımı gelmek üzere...

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTİYORDU

Sol bek mevkisinde oynayan Chelsea'nin yıldız oyuncusu Ben Chilwell'i ligimizden Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu. Chelsea ile masaya oturmaya hazırlanan iki kulüpten önce Beşiktaş araya girdi ve bu transferde önemli bir yol aldı.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Chelsea'de istediği forma şansını bulamayan Ben Chilwell'in Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı ve devre arasında şartların oluşması durumunda imza atacağı aktarıldı.