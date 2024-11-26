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Beşiktaş'tan hem Fenerbahçe'ye hem de Galatasaray'a transfer çalımı geliyor! Oyuncuyla anlaştılar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.11.2024 08:17
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Beşiktaş yönetimi, sol bek takviyesi yapmak için girişimlere başladı. Şampiyonluktan bir hayli uzaklaşan siyah-beyazlılarda kadro takviyesi için ise çalışmalar devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Chelsea'nin sol bek oyuncusu Ben Chilwell'i takibe alan siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuyla önemli mesafe katetti.

Beşiktaş'tan hem Fenerbahçe'ye hem de Galatasaray'a transfer çalımı geliyor! Oyuncuyla anlaştılar...
Ben Chilwell

Ben Chilwell

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Chelsea
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Beşiktaş, ligde üst üste aldığı kötü sonuçların ardından kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Devre arasında yapılacak transferlerle taraftarını mutlu etmeyi hedefleyen siyah-beyazlılardan transfer çalımı gelmek üzere...

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTİYORDU

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Sol bek mevkisinde oynayan Chelsea'nin yıldız oyuncusu Ben Chilwell'i ligimizden Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu. Chelsea ile masaya oturmaya hazırlanan iki kulüpten önce Beşiktaş araya girdi ve bu transferde önemli bir yol aldı.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

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Chelsea'de istediği forma şansını bulamayan Ben Chilwell'in Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı ve devre arasında şartların oluşması durumunda imza atacağı aktarıldı.

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