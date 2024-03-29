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  4. Beşiktaş'tan kaçar gibi gitmişti! Wout Weghorst Süper Lig'e Trabzonspor ile geri dönüyor...

Beşiktaş'tan kaçar gibi gitmişti! Wout Weghorst Süper Lig'e Trabzonspor ile geri dönüyor...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.03.2024 12:43
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Beşiktaş'ta gösterdiği performans sonrası Siyah-Beyazlılar'dan beklenmedik bir şekilde ayrılan Weghorst Avrupa'da beklentilerin altında kalırken Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
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Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Karadeniz ekibi Trabzonspor yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

Bordo-mavili ekip yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirlerken özellikle forvet transferinde nokta atışı bir tercih yapmak istiyor.

AVCI ONU İSTİYOR

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Daha önce Cornelius için çok ısrarcı davranan ve Danimarkalı yıldızdan şampiyonluk yolunda büyük katkı alan teknik direktör Abdullah Avcı, yine benzer bir profili takıma kazandırmak amacında. Tecrübeli hocanın aklındaki isim; Wout Weghorst.

TÜM KOZLAR OYNANACAK

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Hollandalı yıldız için ara transferde yani Ocak ayında da hamle yapan Bordo-Mavililer, olumsuz yanıt almıştı.

Trabzonspor, bonservisi Burnley'de olan ve bu sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Weghorst konusunda yeniden atak yapmayı planlıyor. İngiliz kulübüyle 1 yıl kontratı bulunan 31 yaşındaki Weghorst için tüm kozlar oynanacak.

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