Beşiktaş'tan kaçar gibi gitmişti! Wout Weghorst Süper Lig'e Trabzonspor ile geri dönüyor...

Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Karadeniz ekibi Trabzonspor yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

Bordo-mavili ekip yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirlerken özellikle forvet transferinde nokta atışı bir tercih yapmak istiyor.

AVCI ONU İSTİYOR

Daha önce Cornelius için çok ısrarcı davranan ve Danimarkalı yıldızdan şampiyonluk yolunda büyük katkı alan teknik direktör Abdullah Avcı, yine benzer bir profili takıma kazandırmak amacında. Tecrübeli hocanın aklındaki isim; Wout Weghorst.

TÜM KOZLAR OYNANACAK

Hollandalı yıldız için ara transferde yani Ocak ayında da hamle yapan Bordo-Mavililer, olumsuz yanıt almıştı.

Trabzonspor, bonservisi Burnley'de olan ve bu sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Weghorst konusunda yeniden atak yapmayı planlıyor. İngiliz kulübüyle 1 yıl kontratı bulunan 31 yaşındaki Weghorst için tüm kozlar oynanacak.





