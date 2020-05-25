Beşiktaş'tan Leroy Fer'e sözleşme teklifi!

Feyenoord'ta forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş sözleşme teklifi yaptı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli oyuncu için siyah beyazlılar 3 yıllık bir teklif hazırladı. Feyenoor'ta kazandığı ücretten daha fazla bir bedel öneren Beşiktaş'ın Leroy Fer ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

LEROY FER KİMDİR?

5 Ocak 1990'da Hollanda'nın Zoetermeer kentinde dünyaya gelen Leroy Fer, futbola Feyenoord altyapısında başladı. Sırayla Norwich City ve QPR'da oynayan Leroy Fer, 2016 yılında Swansea City'e transfer oldu. Daha sonra Galler ekibinden Feyenoord'a geri dönen Fer'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.