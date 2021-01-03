Beşiktaş'tan 'loca saldırısı' konusunda açıklama geldi!

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Kayserispor maçının ardından konuşarak localarının basıldığını ve iki yöneticilerine yumruklu saldırı yapıldığını belirtmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı müsabakayı izlemek üzere Bş. Bld. Kadir Has Stadyumu’nda bulunan Yönetim Kurulu Üyelerimize, karşılaşmayı takip ettikleri locada saldırıda bulunan kişileri şiddetle kınıyoruz.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin ne Kayseri şehrimizi ne de Kayserispor camiasını temsil etmediklerini biliyor, futbolun güzelliğine gölge düşüren bu tür olayların bir daha asla yaşanmamasını tememni ediyoruz.

Yönetim Kurulu Üyelerimize yapılan saldırıdan en az bizim kadar üzüntü duyduğuna yürekten inandığımız Kayserispor Camiasının Başkanı Sayın Berna Gözbaşı, Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’yi telefonla arayarak üzüntülerini ifade etmiştir.

Kulübümüz, Yönetim Kurulu Üyelerimize saldırıda bulunan kişiler hakkında hukuki süreç başlatacak ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır.