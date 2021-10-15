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Beşiktaş'tan resmi Pjanic açıklaması

15.10.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin, Miralem Pjanic'in Sporting Lizbon maçında oynayacağını söyledi.

Beşiktaş'tan resmi Pjanic açıklaması
Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin, sakatlıklar ile ilgili bilgi verirken Başakşehir maçı kadrosuna alınmayan Miralem Pjanic'in Sporting maçında oynayabileceğini söyledi.

Pjanic'in pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacağını söyleyen Murat Şahin, "Pjanic henüz takımla başlamadı. Atletik hocamızla son çalışmasını yaptı. Sporting maçında dönebilir. Yarın takım kadrosunda olacak. Oynar oynamaz bakacağız, onun için erken." dedi.

Sakatlıkları da değerlendiren siyah beyazlı antrenör, "Milli maç öncesinde yaşadığımız kalabalık sakatlık, oyuncularımızın bizimle olamayışı takımımızı etkiliyordu. Milli ara bize iyi geldi. 3-4 kişi haricinde döndüler. Pjanic ve Kenan yarın başlayacak. N'Koudou ve Mehmet Topal uzun süre aramızda olamayacak. Geriye 2 sakatımız var. 1 hafta 10 günleri var onların da. Tüm takımın birarada olması bizim için önemli. Geniş bir kadroya sahibiz. Birarada olması, sağlıklı olması bizi sevindiriyor. Onlarla beraberiz. Bir daha böyle sakatlıklar olmaz umarım." değerlendirmesini yaptı.

Başakşehir maçı kadrosuna alınmayan Fabrice N'Sakala'nın durumunu da aktaran Murat Şahin, "21 oyuncu kadroya yazabiliyoruz. Bu nedenle N'Sakala'yı yazamadık. Bu maçta kadroda olmayan, bir sonraki maç oynayabilir. Her hafta bu değişiklikleri görebiliriz. N'Sakala'nın durumu bu." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Miralem Pjanic
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