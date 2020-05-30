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Beşiktaş'tan 'Ruhumuz yeter' projesi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.05.2020 18:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, koronavirüs arasının ardından 12 Haziran'da başlamasına karar verilen Süper Lig maçlarının seyircisiz olması nedeniyle 'karton taraftar' projesini hayata geçirildiğini duyurdu.

Beşiktaş'tan 'Ruhumuz yeter' projesi

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada projenin 4 iç saha maçını kapsadığı vurgulanarak, "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz oynayacağı dört iç saha mücadelesi için, ‘Ruhumuz Yeter’ sloganıyla karton taraftar projesi başlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig’in daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran’da başlayacağını ve kalan maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı. Kulübümüz, Vodafone Park’ta seyircisiz oynanacak; Antalyaspor, Konyaspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçları için ‘Ruhumuz Yeter’ sloganı ile karton taraftar projesini hayata geçirdi" denildi.

Siyah beyazlılar kampanyaya katılım ücretinin 129 TL olduğunu belirterek, "Proje kapsamında, ruhumuzyeter.bjk.com.tr/ adresinden kayıt yapan taraftarlarımızın fotoğraflarının yer aldığı karton maketler, Beşiktaşımızın Vodafone Park’ta oynayacağı maçlarda tribünlerindeki yerini alacak.

‘Ruhumuz Yeter’ kampanyası ile Vodafone Park’ta oynanacak maçlarda karton maketinin tribünde yer almasını isteyen taraftarlarımız, ruhumuzyeter.bjk.com.tr üzerinden bilgilerini ve fotoğraflarını yükleyerek kayıt yaptırabilecek. Kampanyaya katılım ücreti, 129 TL olarak belirlendi. ‘Ruhumuz Yeter’ diyen Büyük Beşiktaş Taraftarı’nı Kulübümüzün başlattığı taraftar maketi projesine destek olmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

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