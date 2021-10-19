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Beşiktaş taraftarı adeta çıldırdı! Sergen Yalçın...

19.10.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u konuk eden Beşiktaş, ilk 45 dakikada Sebastian Coates'i tutamadı. Portekiz ekibinin tecrübeli stoperi attığı 2 golle sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Beşiktaşlı taraftarlar, savunma hatalarına isyan ederken, Sergen Yalçın'ın kadro tercihine de sert tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarı adeta çıldırdı! Sergen Yalçın...

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u konuk ederken beklenmedik bir ilk yarı geçirdi. Portekiz ekibi, Sebastian Coates'in attığı 2 gol ve yaptırdığı 1 penaltıyla ilk 45 dakikayı 3-1 önde tamamladı. Beşiktaş taraftarı ise Uruguaylı stoperin kornerlerde boş kalmasına sosyal medyada tepki gösterdi.

SERGEN YALÇIN'A AĞIR ELEŞTİRİ

Beşiktaş taraftarı özellikle Sergen Yalçın'ı hedef aldı. 3 maç sonunda henüz puanı bulunmayan Beşiktaş'ta hedeflerin önünde Sergen Yalçın vardı. Twitter'da 'Sergen Yalçın' etiketi maç sonunda gündem oldu.

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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