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Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.01.2019 19:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş ikinci yarı hazrılıkları için Antalya'ya geldi. Siyah-beyazlıları yaklaşık 80 taraftar havalimanında karşılarken bazı taraftarlar, Şenol Güneş'in çıkışı sırasında Burak Yılmaz'a tepki göstermesi şok etkisi yarattı.

İşte yaşananlar...

Beşiktaş taraftarı Burak Yılmaz'a 'hırsız' diyerek tepki gösterdi

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine Antalya'nın Belek bölgesinde hazırlanacak Beşiktaş'ın kampı başladı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine Antalya'nın Belek bölgesinde hazırlanacak Beşiktaş'ın kampı başladı.

Bazı futbolcular kendi imkanları ile kamp oteline gelirken Futbol A Takım Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı, teknik heyet ve kampa İstanbul'dan katılacak olan futbolcular Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'ya geldi.

Bazı futbolcular kendi imkanları ile kamp oteline gelirken Futbol A Takım Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı, teknik heyet ve kampa İstanbul'dan katılacak olan futbolcular Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'ya geldi.

Beşiktaş kafilesini havaalanında karşılayan taraftarlar Şenol Güneş'e çiçek takdim ederken sevgi gösterilerinde bulundu.

Beşiktaş kafilesini havaalanında karşılayan taraftarlar Şenol Güneş'e çiçek takdim ederken sevgi gösterilerinde bulundu.

Siyah-beyazlı kafilede 12 genç oyuncu yer alırken teknik heyet ve yönetimin kararıyla Tolga Zengin, Vagner Love, Gökhan Töre ve Tolgay Arslan hazırlıklarını İstanbul'da yapacak.

Siyah-beyazlı kafilede 12 genç oyuncu yer alırken teknik heyet ve yönetimin kararıyla Tolga Zengin, Vagner Love, Gökhan Töre ve Tolgay Arslan hazırlıklarını İstanbul'da yapacak.

BURAK VE OĞUZHAN'A TEPKİ, QUARESMA'YA SEVGİ İLGİ

BURAK VE OĞUZHAN'A TEPKİ, QUARESMA'YA SEVGİ İLGİ

Siyah-beyazlı ekibin havaalanından çıkısı sırasında, takımı karşılayan taraftarlar önümüzdeki günlerde takıma katılması beklenen Burak Yılmaz aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Siyah-beyazlı ekibin havaalanından çıkısı sırasında, takımı karşılayan taraftarlar önümüzdeki günlerde takıma katılması beklenen Burak Yılmaz aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Tezahüratın Şenol Güneş'in çıkışı sırasında yapılması dikkati çekti. Öte yandan takım kaptanlarından Oğuzhan Özyakup'a bir taraftar tepki gösterdi.

Tezahüratın Şenol Güneş'in çıkışı sırasında yapılması dikkati çekti. Öte yandan takım kaptanlarından Oğuzhan Özyakup'a bir taraftar tepki gösterdi.

Araya giren diğer taraftarlar Oğuzhan'a tepki gösterilmesini engelledi.

Araya giren diğer taraftarlar Oğuzhan'a tepki gösterilmesini engelledi.

Siyah-Beyazlı ekipte kafilenin en çok ilgi gören ismi ise Ricardo Quaresma oldu. Kamp kadrosunda olmayacağı söylenen ancak yapılan toplantılar sonrasında Antalya kampına dahil edilen Portekizli yıldıza, alandan ayrılırken büyük sevgi gösterisinde bulunuldu.

Siyah-Beyazlı ekipte kafilenin en çok ilgi gören ismi ise Ricardo Quaresma oldu. Kamp kadrosunda olmayacağı söylenen ancak yapılan toplantılar sonrasında Antalya kampına dahil edilen Portekizli yıldıza, alandan ayrılırken büyük sevgi gösterisinde bulunuldu.

Taraftarları kırmayarak onlarla fotoğraf çektirip, formalarını imzalayan Quaresma daha sonra otobüse bindi.

Taraftarları kırmayarak onlarla fotoğraf çektirip, formalarını imzalayan Quaresma daha sonra otobüse bindi.

İLK İDMANA YAĞMUR ENGELİ

İLK İDMANA YAĞMUR ENGELİ

Antalya'ya gelen Beşiktaş, yoğun yağış nedeniyle ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Antalya'ya gelen Beşiktaş, yoğun yağış nedeniyle ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlıların Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirileceği duyurulan akşam antrenmanı, yoğun yağış nedeniyle salona alındı.

Siyah-beyazlıların Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirileceği duyurulan akşam antrenmanı, yoğun yağış nedeniyle salona alındı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
burak ı almak aptallıktır.. ilk maçta büyük tepki ıslıklar yiyecek.. hangi salak hangi akla hizmet aldıki bu adamı bjk ye?
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