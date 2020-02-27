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Beşiktaş taraftarlarından öğrencilere kitap bağışı

MANİSA HABERLERİ  | 27.02.2020 11:55 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Sart Mahallesinde bulunan Sart Mahmut Ortaokulu öğrencilerine kitap başta olmak üzere kırtasiye ve giyim desteğinde bulundu.Erkan Esen başkanlığındaki Salihli Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu ile Lise BJK üyeleri ’Köy Okulları’ projesi kapsamında Sart Mahmut Ortaokulunun ihtiyaç öğrenciler için hayata geçirmiş olduğu sosyal market evine yardımda bulundu.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Sart Mahallesinde bulunan Sart Mahmut Ortaokulu öğrencilerine kitap başta olmak üzere kırtasiye ve giyim desteğinde bulundu.
Erkan Esen başkanlığındaki Salihli Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu ile Lise BJK üyeleri ’Köy Okulları’ projesi kapsamında Sart Mahmut Ortaokulunun ihtiyaç öğrenciler için hayata geçirmiş olduğu sosyal market evine yardımda bulundu. Salihli Beşiktaşlılar ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere kendi aralarında topladıkları kitap, kırtasiye ürünleri ile giysileri Okul Müdürü Hasan Kaba’ya teslim etti.
Bu projedeki pay sahibinin Lise BJK Sorumlusu Şahin Baştuğ ve öğrencilerin olduğunu belirten Dernek Başkanı Esen “Lise BJK Salihli grubu sosyal proje olarak kendi aralarında topladıkları kitap, kırtasiye ürünleri ve giysileri okulun sos market evine teslim ederek örnek çalışmaya imza attı. Kendilerine bu çalışmalarından dolayı kutluyorum” dedi. Esen, dernek olarak projelerinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

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