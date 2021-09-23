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Beşiktaş ve Adana Demirspor, PFDK'ye sevk edildi

23.09.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ve Adana Demirspor, PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Adana Demirspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen takımlardan Beşiktaş'ın saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat, Adana Demirspor'un ise saha olayları nedeniyle kurula sevk edildiği bildirildi.

Beşiktaş'ta antrenörler Murat Şahin, Ozan Köprülü, Stefano Marrone ve Hakan Çalışkan ile kulüp görevlileri Mehmet Can Otay ile Erdal Erdem'in de PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Adana Demirspor'da ise kulübü görevlisi Oğuzhan Delen'in kurula sevk edildiği kaydedildi.​​​​​​​﻿

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Futbol: TFF 1. LigFutbol: TFF 1. Lig
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor

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