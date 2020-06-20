Beşiktaş ve Galatasaray Boffin'in peşinde

Beşiktaş ve Galatasaray'ın, Antalyaspor'un tecrübeli kalecisi Ruud Boffin'i transfer listesine aldığı iddia edildi.
Antalyaspor'da forma giyen Belçikalı file bekçisi Ruud Boffin'in menajeri katıldığı bir sosyal medya yayınında açıklamalar yaparken, 32 yaşındaki file bekçisini Türkiye'nn büyük takımlarının istediğini söyledi.
Menajer Gunther Thiebaut, "Boffin, harika bir kaleci. Son olarak Beşiktaş'a karşı harika bir maç çıkardı. Türkiye'nin önde gelen kulüpleri şu an kaleci arıyor ve Boffin ile ilgileniyorlar" dedi.
Öte yandan Belçika basınında yer alan haberlerde, menajeri Thiebaut'un adını vermediği takımların Beşiktaş ve Galatasaray olduğu belirtildi.
Galatasaray, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Fernando Muslera'nın yerine kaleci ararken, Loris Karius ile yollarını ayrıan Beşiktaş da bu mevkiye takviye yapmak istiyor.
32 yaşındaki Belçikalı kaleci Boffin'in sözleşmesi 2022 yazında sona erecek. Bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkan Ruud Boffin, 6 maçta gol yemezken; kalesinde 31 gol gördü.
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