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Beşiktaş ve Galatasaray Boffin'in peşinde

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.06.2020 23:16 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Karius'un ayrılması, Galatasaray da ise Muslera'nın sakatlanması sonra kaleci arayışları iki

Beşiktaş ve Galatasaray'ın, Antalyaspor'un tecrübeli kalecisi Ruud Boffin'i transfer listesine aldığı iddia edildi.

Antalyaspor'da forma giyen Belçikalı file bekçisi Ruud Boffin'in menajeri katıldığı bir sosyal medya yayınında açıklamalar yaparken, 32 yaşındaki file bekçisini Türkiye'nn büyük takımlarının istediğini söyledi.

Menajer Gunther Thiebaut, "Boffin, harika bir kaleci. Son olarak Beşiktaş'a karşı harika bir maç çıkardı. Türkiye'nin önde gelen kulüpleri şu an kaleci arıyor ve Boffin ile ilgileniyorlar" dedi.

BELÇİKA BASINI "BEŞİKTAŞ VE GALATASARY" DEDİ

Öte yandan Belçika basınında yer alan haberlerde, menajeri Thiebaut'un adını vermediği takımların Beşiktaş ve Galatasaray olduğu belirtildi.

Galatasaray, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Fernando Muslera'nın yerine kaleci ararken, Loris Karius ile yollarını ayrıan Beşiktaş da bu mevkiye takviye yapmak istiyor.

BOFFİN'İN PERFORMANSI

32 yaşındaki Belçikalı kaleci Boffin'in sözleşmesi 2022 yazında sona erecek. Bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkan Ruud Boffin, 6 maçta gol yemezken; kalesinde 31 gol gördü.

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