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Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Melisa Nilgün Keser'i renklerine bağladı

02.08.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Melisa Nilgün Keser'i renklerine bağladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, 22 yaşındaki oyuncu Melisa Nilgün Keser'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında, son olarak Trabzonspor Kulübünde forma giyen milli futbolcu Melisa Nilgün Keser ile sözleşme imzaladı. Sporcumuza 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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