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Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nda Suat Okyar dönemi

19.07.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nda Suat Okyar dönemi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Suat Okyar getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'mızın teknik direktörlüğüne, 2009 yılından bu yana Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde kadın futbol ve akademi takımlarında çeşitli görevlerde bulunan Suat Okyar getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Suat Okyar'a görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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