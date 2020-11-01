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Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından notlar

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.11.2020 19:23 | Son Güncelleme

Siyah-beyazlı takım, geçen haftaya göre tek değişiklikle Yeni Malatyaspor karşısına çıktı - Yeni tip koronavirüs karantina süreci tamamlanan Bernard Mensah, yedekler arasında yer aldı - Vodafone Park'ta localara taraftarların alınmasıyla 239 gün sonra Beşiktaş, taraftar desteğiyle oynadı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmaya geçen haftaya göre tek değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Yukatel Denizlispor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Josef de Souza'nın yerine Oğuzhan Özyakup'a yer verdi.

Beşiktaş'ta kalede yine Ersin Destanoğlu görev alırken, savunma Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton ve Fabrice N'Sakala'dan oluştu.

Oğuzhan'ın yanında Atiba Huthcinson oynarken, orta sahada ayrıca Rachid Ghezzal ve Dorukhan Toköz forma giydi. Cyle Larin'in hücuma destek verdiği Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar da gol aradı.

- Oğuzhan Özyakup 4 maç sonra ilk 11'de

Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de yer alan Oğuzhan Özyakup, 4 karşılaşma sonra bu şansı yakaladı.

Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil oldu.

Sakatlığı nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor karşılaşmalarında ise yedek soyunmasına rağmen şans bulamadı.

- Mensah yedekler arasında

Yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve karantina süreci nedeniyle Yukatel Denizlispor kadrosunda bulunmayan Bernard Mensah, bu maçın kadrosunda yer aldı.

Mensah, Yeni Malatyaspor maçına yedekler arasında başladı.

Siyah-beyazlı ekipte Mensah'ın yanı sıra Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Güven Yalçın, Necip Uysal, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz yedek soyundu.

- Siyah-beyazlı takımda 4 eksik

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre, Ajdin Hasic ve Atakan Üner, Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer alamadı.

Henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou da maç kadrosuna dahil edilmedi.

- 239 gün sonra taraftar desteği

İki takım arasındaki karşılaşmayı locada yer alan taraftarlar da izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 'lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması' kararı doğrultusunda az sayıdaki siyah-beyazlı taraftar, uzun bir aradan sonra Vodafone Park'ta takımlarına destek verme fırsatı buldu.

Beşiktaş, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde 239 gün sonra az da olsa taraftar desteğini arkasına aldı. Ligde son olarak geçen sezonun 25. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta taraftarların önünde iç sahada maç oynayan siyah-beyazlı ekip, federasyonun kararı nedeniyle ligdeki 6 ve Avrupa kupalarındaki bir iç saha maçını taraftar desteğinden yoksun oynamıştı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi takımlarını tribünlere çağırarak destek verdi.

Vodafone Park tribünlerine ayrıca Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı "İki devlet tek millet" ve "Geçmiş olsun İzmir" yazılı pankartlar yer aldı.

Karşılaşma öncesi vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu.

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