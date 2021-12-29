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Beşiktaş'ın ilk yarı istatistikleri

29.12.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 7. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta en istikrarlı futbolcu Josef oldu - Batshuayi ile Larin altışar golle takımlarının en golcü futbolcu olurken, Rosier 2 kez kırmızı kart gördü

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 28 puanla 7. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta en istikrarlı futbolcu Josef de Souza olurken, altışar gol atan Michy Bastshuayi ve Cyle Larin siyah-beyazlı ekibin en skorer oyuncuları oldu.

Siyah-beyazlı ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef ilk yarıdaki 17 maçta bin 530 dakika süreyle takımı adına en çok sahada kalan isim oldu. Valentin Rosier bin 432, Domagoj Vida bin 370, Ersin Destanoğlu bin 350 ve Rachid Ghezzal de bin 346 dakikayla istikrar yakalayan isimler olarak dikkati çekti.

- Batshuayi ve Larin altışar gol attı

Ligin ilk devresindeki 19 maçta 30 gol atan siyah-beyazlı ekip bunların 12'sini Michy Batshuayi ve Cyle Larin ile buldu. Her iki oyuncu altışar kez fileleri havalandırdı. Bu sezon 14 maçta 356 dakika sahada kalan Güven Yalçın ise takımı adına 4 gole imza attı. İlk yarının istikrarlı ismi Josef ise 3 golle takımına katkı sağladı.

- Rosier 2 kez kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ta Valentin Rosier bu sezon iki kez gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını yalnız bıraktı.

Adana Demirspor maçının bitiminde ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalı duruma düşen Rosier, Göztepe karşılaşmasında da aynı durumu yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal ve Salih Uçan da kırmızı kart gören isimler oldu.

Beşiktaş'ta Josef, Welinton ile Ghezzal dörder sarı kart görürken, Vida, Larin ve Oğuzhan Özyakup ise üçer sarı kart gördü.

- İstatistikler

Beşiktaş'ta futbolcuların ilk yarı istatistikleri şöyle:

FutbolcuMaçSüreSarı KKırmızı KGolJosef171530403Rosier161432120Vida161370300Ersin Destanoğlu161350200Ghezzal171346402Batshuayi151187206Larin161111306Rıdvan Yılmaz131049202Miralem Pjanic12892200Welinton11827400Atiba13708001Umut Meraş9559100Kenan Karaman13531000Oğuzhan Özyakup10490300Alex Teixeira10486202Can Bozdoğan10462101Francisco Montero6454101Salih Uçan9439110Necip Uysal10438110Mert Günok4360000Güven Yalçın14356104Fabrice NSakala4347100Serdar Saatçı4337100G.K. N'Koudou8325002Gökhan Töre9219000Mehmet Topal6101100

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