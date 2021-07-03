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Beşiktaş'ın kupaları başkentte

03.07.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın kupaları başkentte

Beşiktaş Kulübünün bu sezon kazandığı kupalar, "Şampiyon Sensin Organizasyonu" kapsamında Ankara'da taraftarlarıyla buluştu.

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği ve Ankara Beşiktaşlılar Cemiyetinin Congresium Teras'ta organize ettiği etkinliğe Beşiktaşlı Sanayici İş İnsanları, Yatırımcıları ile Beşiktaşlı Hukukçular Derneği, siyah-beyazlı derneklerin başkan ve yöneticileri ile taraftarlar katıldı.

Beşiktaş Kulübünün bu sezon elde ettiği Süper Lig, Türkiye Kupası ve Turkcell Kadın Futbol Ligi şampiyonluk kupalarının sergilendiği etkinlikte konserler verildi, sahne performansları sergilendi.

Marşlar ve tezahüratlarla şampiyonlukları kutlayan siyah-beyazlı taraftarlar, kupalarla fotoğraf çektirdi.

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