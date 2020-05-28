Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Fenerbahçe kancası

Beşiktaş'ın, 2018 yazında, Eskişehirspor'dan transfer ettiği Dorukhan Toköz, bu sezon uzun süreli sakatlık geçirmesine karşın transferin gözde isimlerinden bir tanesi oldu.

DORUKHAN, MAAŞININ ZAM YAPILMASINI İSTİYOR

Siyah-beyazlılarla bir yıl daha sözleşmesi olan, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir önceki yönetimin sözleşmede iyileştirme vaadi nedeniyle yıllık ücretinin yükseltilmesini bekliyor.

MENAJER DEĞİŞTİ

Beşiktaş, Dorukhan ve yeni menajeri Ahmet Bulut'la şu ana kadar, koronavirüs salgını nedeniyle bir araya gelip, bu meseleyi görüşmedi. Dorukhan, menajerlik şirketiyle sözleşmesi bittikten sonra, Ahmet Bulut'la çalışmaya başladı.

BULUT: BEŞİKTAŞ'TA KALIYOR

Bu sırada, Fenerbahçe'de fiilî olarak sportif direktör görevini yürüten Emre Belezoğlu'nun Dorukhan'ı sarı lacivertli takıma kazandırmak istediği iddia edildi.

"BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Ancak, oyuncunun yeni menajeri Ahmet Bulut bu iddiayı reddetti:

Bulut , Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Böyle bir şey yok. Dorukhan'ın 1 sene daha sözleşmesi var. Beşiktaş'ta kalıyor. Sözleşmesinde iyileştirme meselesini, salgın nedeniyle henüz görüşmedik" dedi.

(AJANSSPOR)