Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Fenerbahçe kancası

Beşiktaş'ın, 2018 yazında, Eskişehirspor'dan transfer ettiği Dorukhan Toköz, bu sezon uzun süreli sakatlık geçirmesine karşın transferin gözde isimlerinden bir tanesi oldu.
Siyah-beyazlılarla bir yıl daha sözleşmesi olan, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir önceki yönetimin sözleşmede iyileştirme vaadi nedeniyle yıllık ücretinin yükseltilmesini bekliyor.
Beşiktaş, Dorukhan ve yeni menajeri Ahmet Bulut'la şu ana kadar, koronavirüs salgını nedeniyle bir araya gelip, bu meseleyi görüşmedi. Dorukhan, menajerlik şirketiyle sözleşmesi bittikten sonra, Ahmet Bulut'la çalışmaya başladı.
Bu sırada, Fenerbahçe'de fiilî olarak sportif direktör görevini yürüten Emre Belezoğlu'nun Dorukhan'ı sarı lacivertli takıma kazandırmak istediği iddia edildi.
Ancak, oyuncunun yeni menajeri Ahmet Bulut bu iddiayı reddetti:
Bulut , Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Böyle bir şey yok. Dorukhan'ın 1 sene daha sözleşmesi var. Beşiktaş'ta kalıyor. Sözleşmesinde iyileştirme meselesini, salgın nedeniyle henüz görüşmedik" dedi.
(AJANSSPOR)
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