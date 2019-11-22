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Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou, Türkiye'de mutlu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.11.2019 15:42 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolcu Georges-Kevin N'Koudou, bir Müslüman olarak İngiltere ve Fransa'ya göre Türkiye'de daha rahat ibadet edebildiğini söyledi. - "Resim yapma yeteneğimi 5-6 yaşlarında anaokuluna giderken öğretmenim keşfetmişti" - "Burak Yılmaz'a bir abi gözüyle bakıyorum. Gökhan Gönül'e de öyle. Caner Erkin biraz daha farklı. Onu kızdırmak ve damarına basmak daha keyifli oluyor. Ne

Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou, Türkiye'de mutlu

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudo, kulübün YouTube kanalına röportaj verdi.

İstanbul'u çok sevdiğini belirten N'Koudou, "İstanbul'da dışarı çok çıkmıyorum. Vaktimin çoğunu evde geçiriyorum. Bir kere İslam Sanatları Müzesi'ne gittim. İslam tarihini anlatan eserler vardı. Orası çok hoşuma gitti. İngiltere'de ve Fransa'da ibadet yapmakla ilgili bir sorun yaşamıyorum ama Türkiye'de şöyle bir farklılık var. Ülke müslüman olunca daha rahat ve açık oluyorsunuz. Yolunun üzerinde bir camiye gidebiliyorsun. Daha fazla seçeneğin oluyor. Bu, insanı ister istemez iç huzur anlamında daha rahat hissettiriyor. Bu bakımdan İngiltere ve Fransa'ya göre daha rahatım." ifadelerini kullandı.

Sahip olduğu imkanlardan dolayı her zaman Allah'a şükrettiğini vurgulayan Fransız oyuncu, "Annem de benim gibi güler yüzlü ve pozitiftir. Annem, bana sahip olduğum şeyler için şükretmeyi, daima gülümsemeyi ve yaşadığım günün keyfini çıkarmayı öğretti. Her zaman şükretmeye çalışıyorum. Bizim sahip olduğumuz imkanların büyük bir kısmını elde edemeyen çok insan var. İmkanlarımızın kıymetini bilip, şükretmek lazım." şeklinde görüş belirtti.

Röportaj sırasında Kız Kulesi'nin manzarası ile Kartal amblemi çizen Georges-Kevin N'Koudou, resim yapma yeteneği ile ilgili şunları kaydetti:

"Resim yapma yeteneğimi 5-6 yaşlarında anaokuluna giderken öğretmenim keşfetmişti. Benim için 'Çok iyi resim çiziyor, resime yatkınlığı ve kabiliyeti var' demişti. Daha sonra ilkokulda da resim yapmaya devam ettim. İlkokuldaki resim öğretmenim anneme 'Gönderebiliyorsanız sanat okuluna gönderin' dedi. Daha sonra ailem beni sanat okuluna göndermedi ama 5-6 yaşından bu yana resim yapmaya devam ediyorum."

"BURAK YILMAZ'A ABİ GÖZÜYLE BAKIYORUM"

Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 8 maçta 1 gol atan N'Koudou, siyah-beyazlı takımdaki arkadaşlarıyla ilişkisine dair şu ifadeleri kullandı:

"Takımdaki herkesle iletişimim iyi. Burak Yılmaz'a abi gözüyle bakıyorum. Benden büyük ve daha deneyimli. Gökhan Gönül'e de öyle. Caner Erkin biraz daha farklı. Onu kızdırmak ve damarına basmak daha keyifli oluyor. Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Orkan Çınar ile de güzel ilişkimiz var. Yabancı oyunculardan Atiba Hutchinson, Jeremain Lens ve Abdoulay Diaby var. Diaby ile aynı dili konuşuyoruz. İletişime açık olduğunda dil engel olsa bile onu aşabiliyorsun."

"TARAFTARLA İLETİŞİMİMİ SICAK TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

Georges-Kevin N'Koudou, taraftarla iletişimini her zaman üst düzeyde tutmak istediğini dile getirdi.

Taraftarların karşılık beklemeksizin takıma destek verdiğini vurgulayan N'Koudou, "Taraftarla iletişim ve diyaloğa çok açığım. Taraftar, hiçbir karşılık beklemeden sana destek veriyor, seviniyor ve üzülüyor. Bir şekilde onların bu desteğine karşılık vermem gerek. Bunu yapabileceğim tek yer futbol sahası. Taraftarla iletişimimi sıcak tutmaya çalışıyorum." açıklamasında bulundu.

N'KOUDOU İLE SORU CEVAP

Fransız futbolcu, kendisine yöneltilen soruları ise şöyle yanıtladı:

  • Hangi sinema filminde ve hangi karakteri oynamak isterdin?: Film: Gladyatör. Fakir ve garibanların tarafını tutan bir prensi oynamak isterdim.

  • Hangi çizgi film karakterini oynamak isterdin?: Road Runner.

  • Annesinin yemeği mi eşinin yemeği mi?: Annem. Annemin yemeği özeldir.

  • Bir gol hayal etse nasıl olmalı?: Son dakikada bir serbest vuruş golü.

  • Takımın en konuşkan oyuncusu?: Caner Erkin.

  • Takımın en şakacı oyuncusu?: Kendimi söyleyebilirim.

  • Takımın en agresif oyuncusu?: Necip Uysal.

(AA)

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Beşiktaş Georges-Kevin N’Koudou Spor Toto Süper Lig

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