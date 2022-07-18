Beşiktaşlı Josef de Souza, sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olacağını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol A Takımı'mızın Avusturya kampında oyuncumuz Josef de Souza'nın, sağ dizinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan MR görüntülemesinde sağ diz lateral menisküs yırtığı saptanmış ve konservatif tedaviye başlanmıştır. Ancak oyuncumuzun dizindeki reaksiyonun konservatif tedaviye yanıt vermediği değerlendirilmiş olup, 20 Temmuz'da artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılmasına karar verilmiştir."
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz