YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beşiktaşlı Josef de Souza, sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olacak

Beşiktaşlı Josef de Souza, sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olacak

18.07.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaşlı Josef de Souza, sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olacağını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımı'mızın Avusturya kampında oyuncumuz Josef de Souza'nın, sağ dizinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan MR görüntülemesinde sağ diz lateral menisküs yırtığı saptanmış ve konservatif tedaviye başlanmıştır. Ancak oyuncumuzun dizindeki reaksiyonun konservatif tedaviye yanıt vermediği değerlendirilmiş olup, 20 Temmuz'da artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılmasına karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Başkanı Köksal, görevine başladıKaradeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Başkanı Köksal, görevine başladı
Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybettiYönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti
Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyorSivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor
Anahtar Kelimeler:
menisküs Josef de Souza beşiktaş

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:40
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:41
Yatsı
22:25
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.