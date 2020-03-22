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Beşiktaşlı oyuncu, koronavirüs nedeniyle takımdan ayrıldı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.03.2020 08:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş Sompo Sigorta'da forma giyen ABD'li basketbolcu Toddrick Gotcher, takımdan ve ülkeden ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Sigorta'nın Amerikalı basketbolcusu Toddrick Gotcher'ın koronavirüs nedeniyle ülkeden ve takımdan ayrıldığı açıklandı.

Gotcher'ın menajeri Obrad Fimic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle oyuncunun Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.

Fimic, oyuncunun ülkeden ayrıldığını belirterek, "Toddrick Gotcher, Beşiktaş'ın önemli bir parçasıydı ve koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'den ayrıldı ve ailesinin yanına gitti. Toddrick'in 3 aylık da alacağı vardı" ifadelerini kullandı. James McAdoo, Jordan Theodore ve Shaq McKissic maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle takımdan ayrılmıştı.

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BURAK BIYIKTAY: UMARIM EN KKISA ZAMANDA ATLATIRIZ

Öte yandan TRT SPOR'a konuşan Beşiktaş Sompo Sigorta Başantrenörü Burak Bıyıktay, "Görünen bir semptom yok takımımızda. Test yaptırmayı planlıyoruz ama bu henüz mümkün değil sanırım önce semptomların görülmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin önce oynadığı maçlar var. Bu erteleme daha önce olmalıydı. Karar doğru ama okullar kapandığında ligler de durdurulmalıydı diye düşünüyorum. Biz herkesi evinde tutuyoruz. Çarşamba takımı çağırmıştım ama iptal etmiştim idmanı. O günden beri herkes evde. Umarım en kısa zamanda atlatırız. Fenerbahçe takımına geçmiş olsun diyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ING Basketbol Süper Ligi Beşiktaş

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