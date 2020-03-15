Beşiktaşlı yıldızlar Elneny, N'koudou ve Tyler Boyd açıklamalar

Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları Elneny, N'koudouve Tyler Boyd, Galatasaray derbisi sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.
Beşiktaş'ın Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Tyler Boyd açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Tyler Boyd açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş forması giymenin onur olduğunu ifade eden Boyd, "Her oyuncu oynamak ister ve elinden geleni yapmak ister. Ben de takımda yer kazanabilmek için antrenmanlarda elimden geleni yapıyorum. Beşiktaş formasını giymek bir onur ve ben de bu formayı hak ederek giymek için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim" dedi.
Dünyada futbolun durduğunun altını çizen Boyd, "Pek alışık olmadığımız bir durum, dünyada futbolda durdu. Biz dünyada olan biteni yok sayarak bütün konsantrasyonumuzu maça vermeye çalıştık. Galip gelemediğimiz için üzgünüm, elimizden geleni yaptık ama kazanamadık" dedi.
Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou, Galatasaray karşısında konsantrasyon sorunu yaşamalarının normal olduğunu dile getirdi.
Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou, Galatasaray ile 0-0 kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Konsantrasyon sorunu yaşamalarının normal olduğunun altını çizen N'Koudou, "Böyle bir atmosferde oynamak çok zor, taraftarlar yok! Çok garip bir durum. Olup bitenler her şeyi etkiledi ama burada önemlşi olan sağlık! Bizler profesyonel olarak sahaya odaklandık ancak konsanrasyon problemleri de olabilir" dedi.
Beşiktaşlı Elneny, Galatasaray ile 0-0 sona eren maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaşlı Elneny, Galatasaray ile 0-0 sona eren maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Beraberliğin kendileri açısından kötü bir skor olmadığını dile getiren Elneny, "Elhamdülillah, iyi performans gösterdim. Takım arkadaşlarımla da gurur duyuyorum. Herkes elinden geleni yaptı. Beraberlik bu performans sonrasında kötü sonuç değil. Kişisel performansımdan da memnunum, pas yüzdemin yüksek olması da memnun ediyor" dedi.
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