YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beşiktaş'ta bir kişinin öldüğü restoran önündeki istinat duvarının çökmesine ilişkin dava

Beşiktaş'ta bir kişinin öldüğü restoran önündeki istinat duvarının çökmesine ilişkin dava

09.06.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta, restoranının önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin de yaralanmasına ilişkin şef Somer Sivrioğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Mehmet Levent Kula, Sevinç Kula, Gülay Kula ve Sakine Öçal ile avukatları katıldı.

Duruşmada, müştekiler Baha Eddin Ali Hafez Shanableh ile ölen Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ailesi adına avukat da hazır bulundu.

Sanık Mehmet Levent Kula, olayın yaşandığı tek katlı restoranın miras yoluyla babasından kendisine geçtiğini belirterek, yapının istinat duvarının eski veya yıkılacak durumda olduğunu bilmediğini, yapım ve onarım tarihi konusunda da bilgisinin olmadığını söyledi.

Kula, olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu ifade ederek beraat talebinde bulundu.

Sanıklardan Sakine Öçal, işletmeyi babasının 50 yıl önce kiraya verdiğini, sadece kira bedeli aldığını söyleyerek, beraatini istedi.

İstinat duvarıyla ilgili bilgisi olmadığını belirten sanık Sevinç Kula ise "Kiracılar da herhangi bir tamir talebinde bulunmadı." dedi.

Sanık Sevinç Kula'nın avukatı, istinat duvarının Beşiktaş Belediyesinin sorumluluğunda olduğunu, belediye tarafından olay tarihinden 2 ay önce yenilenen kaldırımla duvar arasında boşluk bırakıldığını savundu.

Duruşmaya katılmayan sanık Somer Sivrioğlu'nun avukatı da müvekkilini bir sonraki celsede getireceğini kaydetti.

Müştekilerin avukatı Nisa Serin ise duvarın yıkılmasında hem yapı sahibi hem de kiracıların kusurlu olduklarını belirterek, "Özellikle kiracıların meydana gelen yıkımdan doğrudan ilgili ve kusurlu olduklarını düşünüyoruz. Meydana gelen vahim sonucun da göz önüne alınarak tüm sanıkların tutuklu yargılanmalarını istiyoruz. Şikayetimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan sanıklar Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in savunmalarının bir sonraki celsede alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2022'de Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bir restoranın önündeki istinat duvarının çöktüğü anlatılıyor.

Çökme nedeniyle 1 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise öldüğü belirtilen iddianamede, sanıkların bahçe duvarının çökmesiyle kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen ruhsatlandırma, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan duvarı kullanmaya devam ettikleri aktarılıyor.

İddianamede, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu müşteki Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları kaydedilerek, sanıklar Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in "bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağcılar'da inşaat alanında toprak kayması sonucu bir bina boşaltıldıBağcılar'da inşaat alanında toprak kayması sonucu bir bina boşaltıldı
Ordu’da esrarengiz olay: Denizden ikinci ceset çıkarıldıOrdu’da esrarengiz olay: Denizden ikinci ceset çıkarıldı
Marmaris’te su sporlarına yeni standartlar geldiMarmaris’te su sporlarına yeni standartlar geldi
Anahtar Kelimeler:
Somer Sivrioğlu dava istinat duvarı şef

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Haziran Cuma

İmsak
03:26
Sabah
05:25
Öğle
13:08
İkindi
17:08
Akşam
20:42
Yatsı
22:31

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Cuma

Şifa eczanesi
Sultanbeyli
Mustafa avci eczanesi
Kagithane
Nur eczanesi
Maltepe
Sular eczanesi
Sariyer
Melike eczanesi
Buyukcekmece
Harika eczanesi
Buyukcekmece
Ipek eczanesi
Bakirkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir an dengesini kaybetti! Annesinin temizlik kovasının içine düştü

Bir an dengesini kaybetti! Annesinin temizlik kovasının içine düştü

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Arabada öpüşen evli olmayan çiftin cezası ağır oldu: Alenen kırbaçlanma

Arabada öpüşen evli olmayan çiftin cezası ağır oldu: Alenen kırbaçlanma

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.