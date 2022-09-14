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Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

14.09.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 17 Eylül Cumartesi günü İstanbulspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarınaa devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Aktivasyonla başlayan idmanda siyah-beyazlı ekip, pas çalışmaları sonrasında ayak tenisiyle günü tamamladı

Siyah-beyazlı ekip, çalışmalarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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