Beşiktaş’ta istinat duvarı çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) – Beşiktaş’taki bir restoranın önünde çöken istinat duvarının altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bir restoranın önündeki istinat duvarı sebebi bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Duvarın altında kalan yabancı uyruklu bir kişi kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan diğer kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Emniyet konuyla ilgili çalışma başlattı.
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