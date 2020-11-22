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Beşiktaş’ta kısıtlama denetimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.11.2020 11:13 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta polis ekipleri tarafından dün akşam saat 20.00’den bugün sabah 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında dün akşam saat 20.00’den bugün sabah saat 10.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Beşiktaş’ta polis ekipleri tarafından dün akşam saat 20.00’den bugün sabah 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında dün akşam saat 20.00’den bugün sabah saat 10.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kısıtlama doğrultusunda Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimler gerçekleştirdi. İnsanların yoğun olarak kullandığı Nispetiye Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimde araçlar teker teker durdurulup kontrol edildi.

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