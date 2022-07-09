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Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

09.07.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü aracını durdururken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçta hasara neden oldu.

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