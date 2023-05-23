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  4. Beşiktaş'ta yokuş aşağı kayan minibüs yayaya çarptıktan sonra devrildi

Beşiktaş'ta yokuş aşağı kayan minibüs yayaya çarptıktan sonra devrildi

23.05.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta park halindeyken kayan minibüs önce doğal gaz kutusuna ardından kaldırımda yürüyen bir kadına çarptıktan sonra devrildi.

Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde içerisinde sürücüsü bulunmayan park halindeki kapalı kasa minibüs, yokuş aşağı hareket ederek yol kenarındaki doğal gaz kutusuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle doğal gaz kutusu patladı; kaldırımda yürüyen Nefise Aleyna Say'a da çarpan minibüs, devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hasar oluşan minibüsün sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası beşiktaş

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