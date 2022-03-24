YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beşiktaş’taki trafik kazasında otomobil alev aldı

Beşiktaş’taki trafik kazasında otomobil alev aldı

24.03.2022 06:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’taki trafik kazasında otomobil alev aldı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş’ta hafif ticari araca çarpan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çırağan Caddesi’nde Cihan Gül idaresindeki 34 DHL 455 plakalı otomobil, Berk Menteş yönetimindeki 34 EZR 566 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Cihan Gül’ün kullandığı otomobil alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri Çırağan Caddesi’ni trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de otomobilde çıkan yangını söndürdü.

Emniyet ekipleri kazayla ilgili çalışmalarını sürdürürken kazanın tarafları arasında arbede yaşandı.

Tarafları polis ekipleri ayırırken, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babasını terör saldırısında kaybeden Nabi'den Ayasofya-i Kebir Camii'ne ziyaretBabasını terör saldırısında kaybeden Nabi'den Ayasofya-i Kebir Camii'ne ziyaret
Acılı baba 17 gündür hastanede kızının gözünü açmasını bekliyorAcılı baba 17 gündür hastanede kızının gözünü açmasını bekliyor
Karabük'te fabrika yangınına müdahale ediliyorKarabük'te fabrika yangınına müdahale ediliyor

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Mart Perşembe

İmsak
05:29
Sabah
06:54
Öğle
13:16
İkindi
16:43
Akşam
19:27
Yatsı
20:47
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.