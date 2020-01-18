Beşir Ayvazoğlu’ndan Tevfik Fikret’in biyografisi üzerine söyleşi

Üsküdar’da edebiyatseverlerle bir araya gelen Beşir Ayvazoğlu, Türk edebiyatının önemli şairi Tevfik Fikreti’n biyografisi hakkında söyleşi gerçekleştirdi.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen söyleyişi Nevmekan Bağlarbaşı’nda 19.30’da başladı. ‘Tevfik Fikret Biyografisi Üzerine’ söyleşi programına çok sayıda edebiyatsever katıldı. Beşir Ayvazoğlu Tevfik Fikreti’n biyografisi anlatığı gecede söyleşi yaklaşık 2 saat sürdü. Vatandaşlar söyleyişi sonrası Fikret isimli kitabı Beşir Ayvazoğlu’na imzalattı.

Gecede konuşma yapan Beşir Ayvazoğlu, “Biyografi yazabilmek için merak etmeniz lazım. Merak ettiğiniz zaman soru sormaya başlıyorsunuz. O sorunun cevabını düşünme yeteneğiniz, eylem başlıyor. Biyografi yazarlığı yaptığın an magazincilerin kalitelisidir. İnsanlık tarihinde, medeniyet tarihinde, edebiyat tarihinde, bilim, siyaset tarihinde önemli misyonlar üstlenmiş, başarılar kazanmış figürlerin hayatlarına daha yakında bakmak çabası gösteren adamlardır. Biyografi yazarları sorarlar niçin biyografi yazarız. Biyografi adamları hep kendi kendilerine sorarlar. Okuyacaksınız kitabı, aşklarını, evliliği, oğlu ile ilişkileri, kızları ile ilişkileri göreceksiniz” dedi.

