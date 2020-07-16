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Beşir Derneğinin İdlib'de inşa ettirdiği 180 evin yapımı tamamlandı

HATAY HABERLERİ  | 16.07.2020 13:55 | Son Güncelleme

Beşir Derneğinin İdlib'de inşa ettirdiği 180 evin yapımı tamamlandı

Beşir Derneği tarafından Suriye'nin İdlib kentinde yapımı tamamlanan 180 briket eve, ihtiyaç sahibi aileler yerleştirilmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattığı "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında Beşir Derneğince bölgede yaptırılan 180 briket evin inşası tamamlandı.

Hazır hale getirilen evlere, savaş mağduru İdlibli ihtiyaç sahibi aileler yerleştirilmeye başlandı.

Derneğin Sosyal Yardımlar Uzmanı Salih Kayabekir, AA muhabirine, çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki çadırlarda kalan aileler için daha iyi bir yaşam alanı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Ramazanın son haftasında İdlib'in Killi bölgesinde başladıkları briket ev inşasının ilk etabının tamamlandığını, 2. ve 3. etap çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü ifade eden Kayabekir, "Briket evlerin yapıldığı bölgede gerekli altyapı çalışmaları sürüyor. Ortalama 40 metrekarelik evlerde oturma ve ebeveyn odası, mutfak, banyo ve tuvalet bulunuyor. Su tankı ile tüm kapı ve pencereler çürüme ve paslanmaya dayanıklı malzemeden yapılıyor." dedi.

Ailelerin sosyal yaşam alanların da düşünüldüğünü vurgulayan Kayabekir, şunları kaydetti:

"Dernek olarak kampanyaya büyük önem veriyoruz. Tüm ihtiyaçlarını briket evlerin içerisinde giderecek olan savaş mağduru mazlum ailelerimiz, bez çadırlardan kurtulacak olmanın sevincini yaşıyor. Evlerin etrafında cami, sağlık ocağı ve çocuk parkı gibi sosyal alanlar da bulunuyor. Projeyi tamamlayıp evlere savaş mağduru binlerce ailenin yerleşmesi için mazlumların hamisi olan milletimizin desteğine ihtiyacımız var. İnşallah İdlib'de bin briket ev yaparak aileleri sıcak bir yuva kavuşturmuş olacağız."

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