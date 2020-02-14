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Beslenme ve Diyet Uzmanı Yılmaz, 1 yılda 5 bin kişiyi 8 ton zayıflattı

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.02.2020 09:50 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Meryem Arslan Yılmaz, 1 yılda yaklaşık 5 bin kişiye beslenme danışmanlığı verdi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yılmaz, 1 yılda 5 bin kişiyi 8 ton zayıflattı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Meryem Arslan Yılmaz, 1 yılda yaklaşık 5 bin kişiye beslenme danışmanlığı verdi. Verdiği danışmanlık ile zayıflattığı kişilerin kilolarının toplamı ise bir yılda 8 tonu buldu.
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Meryem Arslan Yılmaz, 2019 yılında 5 bine yakın danışan sayısına ulaştı. Denizli ve çevre illerden sağlıklı beslenme ve zayıflama konusunda danışanlarına yoğun hizmet veren genç diyetisyen bir yılın sonunda danışanlarını toplam 8 ton kilo zayıflattı.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Meryem Arslan Yılmaz, sağlıklı beslenme ve yaşam biçimini aşıladığı ve sağlıklı bir şekilde zayıflayan danışanları için ile ilgili duygularını dile getirirken sosyal medya sayfalarından da onları kutladı.
Yılmaz, “2019’da başarısına eşlik ettiğim, sağlıklı beslenme sürecine yol arkadaşlığı yaptığım, hayatına dokunduğum her seansta bir şeyler öğretip, akıl aldığım, akıl verdiğim tüm danışanlarıma teşekkür ediyorum. Bu başarıyı birlikte elde ettik. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum” dedi.

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Merkezefendi
İlke Eczanesi
Merkezefendi
Semih Eczanesi
Merkezefendi
Aylin Eczanesi
Pamukkale
Büşra Boyacı Eczanesi
Pamukkale
Demircioğlu Gül Eczanesi
Pamukkale
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