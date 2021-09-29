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Besler AR-GE Merkezi'nde 59 yeni proje hayata geçirildi

29.09.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerevitaş Yağ İş Birimi CEO'su Şükrü Çin: - "Bu alanda yaptığımız yatırımlarla gıda sektörünün nitelikli yağ ihtiyacı için daha rekabetçi fiyatlarla çözüm ortağı oluyoruz"

İSTANBUL (AA) - Besler'in AR-GE merkezi, geçen yıl geliştirdiği 59 farklı proje ve inovasyon yatırımıyla yağ ve gıda sektörüne yenilikçi çözümler sunuyor.

Besler'den yapılan açıklamaya göre, Besler, 2016 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE merkezi sertifikasını alan Besler AR-GE Merkezi'nde, kamu ve özel sektör paydaşlarıyla eş güdümlü yürüttüğü inovasyon projeleriyle sadece yağ sektörünün değil, gıda sektörünün de geleceğine yön veren çalışmalara imza atıyor.

Tüketicilere kullanım kolaylığı ve lezzeti bir arada sunmak üzere geliştirilen ürünler arasında Teremyağ, Teremyağ Gurme kaymaklı, sıvı margarin Teremyağ ve Luna tereyağlı bulunuyor.

Besler AR-GE Merkezi, ithal edilen katma değerli ürünlere de odaklanarak kakao yağı eş değeri ürünler, çikolata ve kaplama yağları, özel dolgu krema yağları, trans yağ içermeyen yüksek kalite CBR yağı (Cocoa Butter Replacer) ürünleriyle endüstriyel kategoride de hizmet veriyor.

Besler, ileri teknolojisi ve özel geliştirilmiş ürün reçeteleri sayesinde sektörde tüm ürün portföyü trans yağ içermeyen ilk firma konumunda bulunuyor.

- Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor

İnovasyonla teknolojiyi birleştirerek Türkiye'nin ihtiyacı olan her türlü yağı üretmek için çalışmalar yapan Besler AR-GE Merkezi, bu sayede yerli üretimi mümkün kılarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

AR-GE merkezinin büyük desteği ve geniş portföyüyle Besler Gıda, margarin kategorisinde Türkiye'ye önemli bir ihracat değeri kazandırıyor.

Margarinde 6 kıtada 50'yi aşkın ülkeye ihracat yapan Besler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye margarin ihracatında yüzde 40'lık payla liderliğini devam ettiriyor.

2020 yılında Besler AR-GE Merkezi'nde, kaynak kullanımını azaltmaya odaklanarak sürdürülebilir üretim hedefleyen 59 proje hayata geçirildi.

Besler'in kendi kaynaklarıyla yaptığı çalışmaların yanı sıra TÜBİTAK-TEYDEB ve Tarım Bakanlığı destekli, 1'i AB olmak üzere toplam 7 proje de bulunuyor. Bu projelerden 6'sı başarıyla tamamlanırken, 1 projenin çalışmaları devam ediyor.

Teknolojik altyapısı, nitelikli ekibi ve hizmet kapasitesiyle kendi alanında Türkiye'nin en büyüğü olan Besler Ar-Ge Merkezi, EDT kanalında müşterilerine proje bazlı ürünler geliştirirken, aynı zamanda sektörün köklü firması Marsa'nın ürün geliştirme süreçlerine de hizmet veriyor.

Müşterilerine hızlı ve yerinde çözümler sağlayan Besler AR-GE Merkezi, bünyesindeki uygulama laboratuvarlarıyla çikolatalı ürünler, dolgu kremalar, kaplamalı ve kalıplı ürünler üzerine atölye çalışmaları gibi imkanlar sunarken, merkezde aynı zamanda ustalarla pastacılık-fırıncılık ürünleri üzerine performans çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

- "Sektörün nitelikli yağ ihtiyacını uygun fiyatlarla karşılıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerevitaş Yağ İş Birimi Üst Yöneticisi (CEO) Şükrü Çin, salgınla birlikte neredeyse tüm ülkelerin gıdada kendine yetecek ürün ya da ara ürün ihtiyacını karşılamaya yönelik yatırımlar yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllardır sektöre katma değerli ürünler sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Ülkemiz, bölgenin en önemli gıda üretim merkezi konumunda bulunuyor. Yağ ise neredeyse her türlü gıda üretiminin en önemli bileşenlerinden biri ve tüm gıda üretim süreçleri yağa ihtiyaç duyuyor. İşlenmiş ve özellikli hale getirilmiş yağ üretiminde Besler, endüstriye ve ekonomiye büyük katma değer yaratmaya devam ediyor."

Yapılan AR-GE çalışmalarının, Türk şirketlerini ihracatta daha rekabetçi hale getireceğini aktaran Çin, "Bu alanda yaptığımız yatırımlarla gıda sektörünün nitelikli yağ ihtiyacı için daha rekabetçi fiyatlarla çözüm ortağı oluyoruz." ifadesini kullandı.

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