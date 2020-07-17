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Besni Belediyesi modern hayvan pazarı kuruyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.07.2020 12:02 | Son Güncelleme

Besni Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Adıyaman’da kuruluş iznine sahip tek modern bölgesel canlı hayvan pazarı için çalışmalar yapılıyor.Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre’nin 41 projesi arasında yer alan modern bölgesel hayvan pazarı tesisi için ilk adım atıldı.Konu hakkında açıklamada bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, “41 projemizin arasında yer alan Modern Bölgesel Hayvan Pazarı için kuruluş iznimizi almış bulunmaktayız.

Besni Belediyesi modern hayvan pazarı kuruyor

Besni Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Adıyaman’da kuruluş iznine sahip tek modern bölgesel canlı hayvan pazarı için çalışmalar yapılıyor.
Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre’nin 41 projesi arasında yer alan modern bölgesel hayvan pazarı tesisi için ilk adım atıldı.
Konu hakkında açıklamada bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, “41 projemizin arasında yer alan Modern Bölgesel Hayvan Pazarı için kuruluş iznimizi almış bulunmaktayız. Aşağı Sarhan Mahallesi Belpınar mevkii olarak ayarladığımız alanda İnşallah en yakın zamanda da tesisimizin kurulumunu gerçekleştireceğiz. Amacımız geçmişten buyana ilçemizin önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılığın daha modern bir alanda satışlarının gerçekleştirilmesi ve bölgemizdeki hayvancılığın geliştirilmesidir.
İnşallah daha modern bir canlı hayvan pazarı tesisi kurarak ilçemizdeki hayvancılığın üretiminin artmasını ve ekonomimizi canlandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Besni Belediyesi modern hayvan pazarı kuruyor

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