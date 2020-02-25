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Besni Belediyesi parklarda düzenleme yaptı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 25.02.2020 18:20 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde belediye ekipleri parkların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.Besni Belediyesi ekipleri Yenikentte bulunan koşu parkının düzenlenmesi yaptı.

Besni Belediyesi parklarda düzenleme yaptı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde belediye ekipleri parkların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.
Besni Belediyesi ekipleri Yenikentte bulunan koşu parkının düzenlenmesi yaptı. Vatandaşların daha rahat gezebilmesi ve yürüyüş yapabilmesi için düzenlenen koşu parkının yanında, ekipler ilçenin çeşitli yerlerine banklar yerleştirildi.
Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, kış aylarının son günlerinin yaşandığını ve ilk bahar ile birlikte vatandaşların park ve bahçeleri daha sık kullanmaya başlayacağını belirterek, parkları hazır hale getirmek istediklerini söyledi.

Besni Belediyesi parklarda düzenleme yaptı

Besni Belediyesi parklarda düzenleme yaptı

Besni Belediyesi parklarda düzenleme yaptı

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